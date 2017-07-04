Банк России по итогам проведенного во вторник, 4 июля, депозитного аукциона со сроком привлечения средств одна неделя принял 500 млрд рублей при лимите в 550 млрд. Предложение со стороны банков составляло 500 млрд рублей.



Согласно информации на сайте регулятора, в депозитном аукционе приняли участие 182 кредитные организации из 60 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 8,65% до 9% годовых. Ставка отсечения составила 9%, средневзвешенная — 8,89%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Ранее ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО уведомит отдельно.

В прошлом году по итогам 22 депозитных аукционов, проведенных за пять последних месяцев (первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016-го), банки разместили в ЦБ в общей сложности 6 трлн 166,2 млрд рублей. Рекордный с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го объем предложения со стороны банков был зафиксирован на недельном аукционе 14 марта этого года — 1 трлн 355,3 млрд рублей.