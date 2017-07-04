Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличение пороговой суммы задолженности для запрета на выезд из страны. Так, минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, может увеличиться в три раза — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Законопроектом предлагается увеличить пороговую сумму задолженности до 30 тысяч рублей. Однако это увеличение не коснется требований о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда, причиненного преступлением. Для этих требований пороговая сумма останется прежней — более 10 тысяч рублей — в целях особой защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей. При этом по всем остальным категориям требований, в случае уклонения от уплаты задолженности в течение более двух месяцев, пороговая сумма по истечении этого периода снизится и будет также составлять более 10 тысяч рублей», — сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Документом вводится механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после исполнения ими требований исполнительных документов, в том числе после оплаты задолженности. Предполагается, что новые положения вступят в силу с 1 октября 2017 года и могут применяться даже к тем ограничениям на выезд, которые были установлены в отношении должников еще до вступления в силу закона, добавил Крашенинников.