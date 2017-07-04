Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Хоум Кредит Банку на уровне «ruBBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают сильные конкурентные позиции банка на рынке потребительского кредитования (восьмое место по объему кредитов, предоставленных физическим лицам, на 1 апреля 2017 года по версии RAEX («Эксперт РА»), широкая география деятельности, а также высокая вероятность поддержки со стороны собственников. Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (204,2% за I квартал 2017 года), низкую зависимость от крупнейших кредиторов/групп кредиторов (доля десяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 5,6%; доля крупнейшего кредитора — 4,1% на 1 июня 2017 года) и высокое качество портфеля ценных бумаг», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг Хоум Кредит Банка, в частности, влияют низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля, обусловленный специализацией банка на необеспеченном розничном кредитовании (на 1 июня 2017 года покрытие кредитного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 8,7%; 98,5% кредитного портфеля физлиц — необеспеченные кредиты), а также недостаточно консервативная политика резервирования.