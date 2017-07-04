Московская биржа выделит направление по развитию инновационных технологий и сотрудничеству с финтех-стартапами в отдельную дочернюю компанию — «МБ Инновации». Она будет учреждена и начнет работать осенью этого года, отмечается в сообщении площадки. В течение четырех лет биржа инвестирует в инновационные проекты до 1,2 млрд рублей.

«МБ Инновации» будут заниматься технологиями распространения биржевой информации и созданием на ее основе инновационных аналитических продуктов, технологиями и платформами по привлечению институциональных и частных инвесторов к финансированию малых и средних предприятий, созданием инновационных сервисов для привлечения частных инвесторов на биржевые рынки, разработкой инновационных торговых решений.

Новая компания планирует активно привлекать внешних специалистов в области финтеха и венчурного финансирования для анализа проектов. Поддерживать новые технологии планируется через выдачу грантов, прямые инвестиции в капитал финтех-компаний, соинвестирование совместно с венчурными фондами, а также покупку этих технологий.