В работе биржи Nasdaq произошел сбой, в результате которого на экранах трейдеров было указано, что стоимость акций компаний Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. составляет 123,47 доллара за ценную бумагу. Как сообщает The Wall Street Journal, это на 14% меньше реальной стоимости акции Apple, на 87% меньше стоимости акций Amazon и на 79% больше стоимости акций Microsoft. Неправильные данные были указаны на платформах Yahoo Finance, Google Finance и терминалах Bloomberg, пишет газета. Сбой произошел между 6 и 7 часами утра по гонконгскому времени, передает РБК.

Представитель Nasdaq Джо Кристинат заявил, что сбой не повлиял ни на одну реальную сделку. Он добавил, что «это проблема поставщика, не проблема Nasdaq», и отметил, что на сайте Nasdaq.com отображалась верная информация.

Если бы акции Apple действительно обвалились, ее рыночная капитализация упала бы на 104 млрд долларов. У Amazon падение бы составило 396 млрд долларов, а капитализация Microsoft бы выросла на 415 млрд долларов, подсчитала WSJ.

Представитель Bloomberg заявил изданию, что запросы необходимо направлять в Nasdaq и отказался от дальнейших комментариев. Представитель Google заявил, что компания «может подтвердить, что сторонний поставщик финансовых данных предоставил неточную информацию, которую он получил от Nasdaq». Компания работает над устранением проблемы, добавили в Google.

Фондовые рынки в США в понедельник, 3 июля, закрылись раньше обычного из-за Дня независимости, который отмечается 4 июля. Nasdaq закрылся в 13:00 по восточному времени США, на три часа раньше обычного. Это могло сказаться на распространении неправильной информации, пишет газета.

Биржа распространила сообщение для трейдеров, в котором подчеркнула, что любая информация, распространенная после 17:16 по восточному времени США, «должна расцениваться как тестовая информация».

Годом ранее, в июле 2015 года, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже пришлось приостановить на четыре часа из-за компьютерного сбоя. Торги были приостановлены на 4 часа, писал WSJ.