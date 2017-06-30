Страны ОПЕК в июне 2017 года нарастили добычу нефти до максимума за год на фоне роста добычи в странах, которые не участвуют в сделке по сокращению добычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование.

Члены ОПЕК увеличили добычу за июнь на 260 тыс. баррелей до 32,55 млн баррелей в сутки. Значительнее всего наращивают добычу Ливия и Нигерия, на которые не распространяются условия сделки по сокращению добычи нефти. Так, добыча в Ливии достигла максимума за четыре года и превысила 1 млн баррелей в сутки, сообщил источник агентства.

Крупнейший производитель ОПЕК — Саудовская Аравия — нарастил добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, в то время как Ангола и ОАЭ увеличили добычу на 40 тыс. баррелей в сутки каждая.

Экваториальная Гвинея, которая в мае стала 14-м членом ОПЕК, в июне добавила 150 тыс. баррелей в сутки.

25 мая на саммите в Вене страны ОПЕК и другие государства, не входящие в нефтяной картель, договорились о продлении срока действия соглашения по сокращению добычи нефти с 30 июня 2017 года до 31 марта 2018 года.