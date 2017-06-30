Прежние ключевые акционеры «Пересвета», чьи доли после уменьшения уставного капитала банка до рубля и последующего размещения допэмиссии в пользу Всероссийского Банка Развития Регионов сократились до символических, исключены из числа аффилированных лиц «Пересвета». Обновленный список аффилированных лиц по состоянию на 30 июня 2017 года опубликован во вторник, 4 июля, на портале раскрытия информации.

Из списка аффилированных лиц, согласно изменениям, произошедшим во II квартале этого года, 22 июня вышло АО «Экспоцентр», которому до начала санационных процедур в отношении «Пересвета» принадлежало 39,99566% обыкновенных акций банка, и религиозная организация «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», у которой было 25,94591%.

Кроме того, в мае из списка аффилированных лиц «Пересвета» исключена входившая в его правление Ирина Булойчик, а до этого, в апреле, в него было включено ООО «Пересвет-Финанс».

Напомним, Центробанк 22 мая зарегистрировал итоги дополнительной эмиссии акций «Пересвета» номинальным объемом почти 10 млрд рублей, которую приобрел Всероссийский Банк Развития Регионов. Ранее, в конце апреля этого года, по решению временной администрации «Пересвета» уставный капитал банка был уменьшен до 1 рубля с более чем 1,91 млрд.

Владельцем банка «Пересвет» стал Всероссийский Банк Развития Регионов Департамент корпоративных отношений Банка России 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных путем закрытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10402110В001D от 1 июня 2017 года). Объем допэмиссии по номиналу составил 9 млн 999 тыс. 954 рубля (58 трлн 78 млрд 52 млн 839 тыс. 728 акций номинальной стоимостью 1 / 5 807 832 рубля за бумагу).

По данным портала раскрытия информации на 23 июня этого года, доля ВБРР в «Пересвете» по итогам допэмиссии последнего составила 99,999989% голосующих акций. Доля «Экспоцентра» снизилась с 39,995664% до 0,000004%, доля Московского патриархата — с 25,945912% до 0,000003%, а принадлежащего ему ООО «Содействие» — с 9,351166% до 0,0000009%. Доля подконтрольного президенту — председателю правления, члену совета директоров «Пересвета» Александру Швецу ООО «Согласие» уменьшилась с 8,887137% до 0,0000009%, доля Агентства по страхованию вкладов — с 5,506909% до 0,0000006%, прямая доля Швеца — с 0,284030% до 0,00000003%, доли членов совета директоров банка Виктора Литвякова — с 3,531438% до 0,0000004%, Елены Холодовой — с 0,207651% до 0,00000002%, Елены Кагдиной — с 0,001722% до 0,000000002%.

Уточним, что в банке сейчас действует временная администрация, а полномочия органов управления приостановлены.

Банк России 19 апреля этого года сообщил о начале процедуры финансового оздоровления АКБ «Пересвет» с применением — впервые в РФ — механизма bail-in. Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в его финансовом оздоровлении путем конвертации средств, размещенных в кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Субординированные облигации, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале кредитной организации.

В сообщении о санации говорилось, что размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств «Пересвета» в ходе оценки его финансового положения представителями АСВ и ЦБ был определен на уровне 103,6 млрд рублей. Объем необходимого для санации финансирования, выделяемый агентством за счет кредита Банка России, составил 66,7 млрд рублей, в том числе средства предназначались для покрытия дисбаланса и поддержания ликвидности банка, указывал регулятор.



Тогда же было объявлено, что ВБРР определен в качестве инвестора для участия в предупреждении банкротства банка «Пересвет» по предложению крупнейших кредиторов последнего.