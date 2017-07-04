Кировский Норвик Банк начал выпуск дебетовой «Пенсионной» карты платежной системы «Мир».

Карта оформляется бесплатно, плата за годовое обслуживание также отсутствует. Карта предназначена для зачисления пенсий и пособий из Пенсионного фонда, а также для зачисления льготных выплат, компенсаций и иных доплат.

Снятие наличных в устройствах «Норвика» и иных банков осуществляется бесплатно.



«Главным преимуществом «Пенсионной» карты является начисление процентов на остаток средств на карточном счете по высокой ставке — 7% годовых. Плата за СМС-информирование начиная с четвертого месяца обслуживания составит 30 рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.