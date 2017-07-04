Кировский Норвик Банк начал выпуск дебетовой «Пенсионной» карты платежной системы «Мир».

Карта оформляется бесплатно, плата за годовое обслуживание также отсутствует. Карта предназначена для зачисления пенсий и пособий из Пенсионного фонда, а также для зачисления льготных выплат, компенсаций и иных доплат.

Снятие наличных в устройствах «Норвика» и иных банков осуществляется бесплатно.

«Главным преимуществом «Пенсионной» карты является начисление процентов на остаток средств на карточном счете по высокой ставке — 7% годовых. Плата за СМС-информирование начиная с четвертого месяца обслуживания составит 30 рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

Норвик Банк ПАО «Норвик Банк» (на территории Кировской области работает под брендом «Вятка-банк») — средний по размеру активов региональный банк, обладающий хорошо развитой сетью подразделений в регионе присутствия. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц, привлечение средств населения во вклады, проведение валютных операций. Основным источником фондирования выступают средства физлиц (60%).
Согласно раскрываемой информации, основными бенефициарами банка на текущий момент выступают члены совета директоров Григорий Гусельников и его отец Александр Гусельников, мать Наталья Гусельникова, а также супруга Юлия Гусельникова, которые через латвийский банк Norvik Banka контролируют 97,75% акций кредитной организации. На акционеров-миноритариев приходится 2,06%, еще 0,19% голосующих акций приобретены самим банком.


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 15,45 млрд рублей (172-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,56 млрд, кредитный портфель — 5,00 млрд, обязательства перед населением — 9,17 млрд.