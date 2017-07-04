Представители австрийского предпринимательского сообщества призывают правительство Австрии рассмотреть меры и возможности для смягчения санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил во вторник вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц.

По его словам, австрийские компании с удовольствием сотрудничают с российскими регионами, и обе страны связывают крепкие экономические отношения.

«К сожалению, предпринимательский климат сегодня страдает от экономических санкций. Австрийский бизнес отвергает и выступает против использования экономических санкций для достижения политических целей, — сказал Шенц в Палате экономики на презентации экономического потенциала Псковской области в рамках первой бизнес-миссии российских регионов в Австрию. — Палата экономики Австрии старается на политической арене использовать все возможности для того, чтобы эти санкции были смягчены или отменены, поскольку они наказывают невиновных».

«Бизнес не виноват в политических проблемах между Россией и Европейским союзом», — добавил он. Как особо отметил Шенц, торговые связи между Россией и Австрией после санкционной спирали 2014 года стали постепенно улучшаться с октября 2016 года. «Только в первом квартале 2017 года наш экспорт в Россию увеличился на 28,1%, а импорт из России вырос на 26,3%. В этом году мы ожидаем увеличения нашего двустороннего торгового оборота более чем на 10%», — сказал вице-президент Палаты экономики.

Он также заверил, что, несмотря на все сложности и препятствия, австрийские компании продолжают работу в России и намерены инвестировать еще больше в российскую экономику.



Во вторник, 4 июля, началась серия бизнес-миссий российских регионов в Австрийскую Республику. Первой свой потенциал и проекты для совместной работы представила Псковская область. По данным торгового представительства России в Австрии, планируется провести мероприятия с участием представителей деловых кругов Тверской области в сентябре, Ярославской области в ноябре. Палата экономики Австрии готовит подобную миссию представителей австрийских деловых кругов в Алтайский и Красноярский края, Новосибирскую область в октябре. В ноябре в Казани пройдет очередное заседание Российско-Австрийского делового совета.