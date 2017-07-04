Финансовый управляющий бывшего совладельца банка «Пушкино» Алексея Алякина Роксана Кильмякова выставила на торги имущество экс-банкира, сообщает RNS со ссылкой информацию, опубликованную в федеральном реестре сведений о банкротствах.

На торги выставлены три квартиры, расположенные в городе Щелково Московской области: квартира площадью 67 кв. м по начальной цене 3,39 млн рублей, квартира площадью 66,5 кв. м по цене 3,39 млн рублей и квартира площадью 68,6 кв. м по цене 3 млн рублей. Заявки на недвижимое имущество экс-банкира принимаются до 21 июля 2017 года. Торги состоятся на электронной площадке «Аукционный тендерный центр».

Финансовый управляющий также выставила на торги три нежилых помещения в Москве по адресу: Пресненская наб., д. 12, которые находятся в залоге у Связь-Банка. Стоимость лота — 144,7 млн рублей. Заявки на нежилые помещения принимаются на сайте площадки «Аукционный тендерный центр» до 29 августа 2017 года.

Бывший совладелец банка «Пушкино» Алексей Алякин подал иск о собственном банкротстве (в качестве индивидуального предпринимателя. — Прим. Банки.ру) в августе 2013 года. Долг перед кредиторами на 31 декабря 2015 года составлял 624,5 млн рублей. Впоследствии к нему было заявлено еще несколько исков. 14 января 2016 года Алякин был признан банкротом, в его отношении была введена процедура реализации имущества.



Банк «Пушкино», созданный в 1990 году в подмосковном городе Пушкино, лишился лицензии 30 сентября 2013 года.