Кранбанк снизил процентную ставку по отдельным программам потребительского кредитования. Теперь «Классический» кредит без обеспечения в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей выдается под 25—26% годовых (вместо 26—27%).

По кредиту под залог недвижимости или автотранспорта ставка осталась на прежнем уровне — 17% годовых, однако уменьшилась на 1 процентный пункт надбавка за отказ от страхования (личного и/или имущественного), теперь она составляет 5 п. п. Размер финансирования может достигать 2,5 млн рублей.

При наличии поручителей действует прежняя ставка 20% годовых, сумма займа ограничена 1 млн рублей. Ссуда предоставляется на срок до пяти лет.

Получить денежные средства на «Простых условиях» можно под 26—27% годовых (ранее — под 27—28% годовых). Сумма финансирования ограничена 70 тыс. рублей, а срок — тремя годами. Обеспечение и страхование не требуются. Заем можно получить без предоставления справок о доходе.

Пенсионеры в возрасте до 70 лет (на момент окончания кредита) могут воспользоваться «Пенсионным» кредитом, в рамках которого заимствование в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей предоставляется на срок от одного до пяти лет. При отсутствии обеспечения ставка составит 25% годовых, а при наличии поручителя — 20% годовых. Прежде денежные средства выдавались под 26% и 22% годовых соответственно. Личное страхование не требуется.

«Несмотря на снижение, процентная ставка по программам остается на довольно высоком уровне относительно среднерыночных значений», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.