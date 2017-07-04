Кранбанк снизил процентную ставку по отдельным программам потребительского кредитования. Теперь «Классический» кредит без обеспечения в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей выдается под 25—26% годовых (вместо 26—27%).

По кредиту под залог недвижимости или автотранспорта ставка осталась на прежнем уровне — 17% годовых, однако уменьшилась на 1 процентный пункт надбавка за отказ от страхования (личного и/или имущественного), теперь она составляет 5 п. п. Размер финансирования может достигать 2,5 млн рублей.

При наличии поручителей действует прежняя ставка 20% годовых, сумма займа ограничена 1 млн рублей. Ссуда предоставляется на срок до пяти лет.

Получить денежные средства на «Простых условиях» можно под 26—27% годовых (ранее — под 27—28% годовых). Сумма финансирования ограничена 70 тыс. рублей, а срок — тремя годами. Обеспечение и страхование не требуются. Заем можно получить без предоставления справок о доходе.

Пенсионеры в возрасте до 70 лет (на момент окончания кредита) могут воспользоваться «Пенсионным» кредитом, в рамках которого заимствование в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей предоставляется на срок от одного до пяти лет. При отсутствии обеспечения ставка составит 25% годовых, а при наличии поручителя — 20% годовых. Прежде денежные средства выдавались под 26% и 22% годовых соответственно. Личное страхование не требуется.

«Несмотря на снижение, процентная ставка по программам остается на довольно высоком уровне относительно среднерыночных значений», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Кранбанк ЗАО «АКБ «Кранбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иваново), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Сеть подразделений расположена преимущественно в Иваново и области, также имеется операционный офис в Москве.
На сегодняшний день конечными бенефициарами банка являются Август Кристофер Мейер (12,91%), Анастасия Архипова (11,10%), член совета директоров Марина Ерхан (10,90%), председатель правления, член совета директоров Василий Белов и Елена Панфилова (по 9,99%), член совета директоров Елена Кулаковская (9,96%), член правления Татьяна Шевелева (9,88%), Наталья Матвиевская (7,66%), Анна Курбатова (6,51%), Алексей Мухортов (6,48%), Оксана Удалихина, Александр Гончаров (по 1,35%), член совета директоров Валерий Буев (0,88%), Алексей Лебедев, Сергей Барашков (по 0,48%), акционеры-миноритарии (0,09%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,72 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,73 млрд, кредитный портфель — 4,48 млрд, обязательства перед населением — 6,11 млрд.