Примсоцбанк снизил процентные ставки по части кредитных предложений для малого и среднего бизнеса.
Минимальная ставка по кредиту «На пополнение оборотных средств» уменьшена с 14% до 13,5% годовых, по кредиту «На приобретение основных средств» — с 15% до 13,9% годовых. Максимальная ставка по предложению «На исполнение государственного контракта» скорректирована в сторону уменьшения на 0,01 процентного пункта до 16,9% годовых.
По программе «Рефинансирование» ставка снижена с 16% до 14% годовых.
«Окончательная ставка по кредитам, за исключением «Рефинансирования», будет определена исходя из предлагаемого обеспечения, суммы и срока финансирования. По всем программам при оформлении будет удержана комиссия в размере 2% от суммы кредита, но не более 70 тысяч рублей», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация занимает сильные позиции как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, а также располагает довольно развитой сетью продаж. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (53,97%).
Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 48,28 млрд рублей (98-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,78 млрд, кредитный портфель — 30,01 млрд, обязательства перед населением — 26,18 млрд.