Примсоцбанк снизил процентные ставки по части кредитных предложений для малого и среднего бизнеса.

Минимальная ставка по кредиту «На пополнение оборотных средств» уменьшена с 14% до 13,5% годовых, по кредиту «На приобретение основных средств» — с 15% до 13,9% годовых. Максимальная ставка по предложению «На исполнение государственного контракта» скорректирована в сторону уменьшения на 0,01 процентного пункта до 16,9% годовых.

По программе «Рефинансирование» ставка снижена с 16% до 14% годовых.

«Окончательная ставка по кредитам, за исключением «Рефинансирования», будет определена исходя из предлагаемого обеспечения, суммы и срока финансирования. По всем программам при оформлении будет удержана комиссия в размере 2% от суммы кредита, но не более 70 тысяч рублей», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.