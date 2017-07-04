Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о «сложностях с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций».
«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», — говорится в сообщении.
‼️📢Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением.
— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 4 июля 2017 г.
Также в микорблоге уточняется, что сбой не имеет отношения к внешнему воздействию.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков как по размеру активов, так и по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент на 50,02% банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ, ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 828,61 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,17 млрд, кредитный портфель — 527,59 млрд, обязательства перед населением — 344,49 млрд.