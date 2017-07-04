Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о «сложностях с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций».

«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», — говорится в сообщении.

‼️📢Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением.

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 4 июля 2017 г.

Также в микорблоге уточняется, что сбой не имеет отношения к внешнему воздействию.