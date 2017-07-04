РТС-Банк с 3 июля по 30 сентября 2017 года предлагает оформить потребительский кредит Sunny Fresh. Программа позволяет получить денежные средства в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей под 20% годовых без обеспечения.
При кредитовании на сумму свыше 200 тыс. рублей необходим залог и/или поручительство физических лиц (в зависимости от суммы кредита), при этом максимальный размер займа неограничен. Проценты начисляются по ставке 21% годовых.
Финансирование осуществляется на срок от одного года до трех лет. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
«Личное страхование оформляется по желанию клиента, но при отказе от страховки ставка будет выше на 2 процентных пункта. Сотрудникам бюджетной сферы предоставляется скидка в размере 3 процентных пунктов», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,75 млрд рублей (367-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,52 млрд, кредитный портфель — 1,93 млрд, обязательства перед населением — 0,74 млрд.