РТС-Банк с 3 июля по 30 сентября 2017 года предлагает оформить потребительский кредит Sunny Fresh. Программа позволяет получить денежные средства в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей под 20% годовых без обеспечения.

При кредитовании на сумму свыше 200 тыс. рублей необходим залог и/или поручительство физических лиц (в зависимости от суммы кредита), при этом максимальный размер займа неограничен. Проценты начисляются по ставке 21% годовых.

Финансирование осуществляется на срок от одного года до трех лет. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

«Личное страхование оформляется по желанию клиента, но при отказе от страховки ставка будет выше на 2 процентных пункта. Сотрудникам бюджетной сферы предоставляется скидка в размере 3 процентных пунктов», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.