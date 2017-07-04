Совкомбанк запускает дистанционную выдачу своей карты рассрочки «Халва». Первым шагом стала ее интеграция с мобильной финансовой платформой Ubank.
Пользователи Ubank теперь смогут не только заказать «Халву» онлайн, но и получить карту с доставкой в Москве, Новосибирске, Владивостоке, Туле, Оренбурге, Казани и других городах, список которых постоянно расширяется, уточнили в кредитной организации.
Как отмечается, в приложении Ubank можно отслеживать баланс, операции и пополнять карту. Также карту «Халва» можно оформить и получить в течение получаса в любом отделении Совкомбанка.
«Мобильное приложение Ubank неслучайно было выбрано банком в качестве партнера по продвижению карты «Халва», — комментирует главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. — Приложение предустановлено на все телефоны Samsung и Fly, число зарегистрированных пользователей приложения в России составляет более 4,5 миллиона человек. Преимущественно это молодая аудитория, которая скептически относится к традиционному банковскому обслуживанию и привыкла большинство ежедневных задач решать в режиме онлайн со своих смартфонов и планшетов».
Ранее часть пользователей Ubank также могли заказать карту через приложение в тестовом режиме, но теперь функция доступна всем. «При проектировании приложения разработчики сделали ставку на удобство в использовании платформы для владельцев смартфонов. Поэтому пользователям придется вводить вручную только минимальный набор данных. Например, достаточно поднести паспорт к камере мобильного телефона, чтобы паспортные данные распознались автоматически», — отмечается в релизе.
«Пользователю партнерской карты будут доступны все привилегии «Халвы» в сочетании с удобным интерфейсом Ubank», — отмечают в Совкомбанке, перечисляя преимущества карты: «беспроцентная рассрочка до 12 месяцев; отсутствие первоначального взноса и переплат; возобновляемый лимит кредитования до 350 тысяч рублей; отсутствие платы за обслуживание карты и комиссий по операциям; широкая партнерская сеть».
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 602,40 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 59,07 млрд, кредитный портфель — 128,93 млрд, обязательства перед населением — 247,15 млрд.