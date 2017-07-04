Совкомбанк запускает дистанционную выдачу своей карты рассрочки «Халва». Первым шагом стала ее интеграция с мобильной финансовой платформой Ubank.

Пользователи Ubank теперь смогут не только заказать «Халву» онлайн, но и получить карту с доставкой в Москве, Новосибирске, Владивостоке, Туле, Оренбурге, Казани и других городах, список которых постоянно расширяется, уточнили в кредитной организации.

Как отмечается, в приложении Ubank можно отслеживать баланс, операции и пополнять карту. Также карту «Халва» можно оформить и получить в течение получаса в любом отделении Совкомбанка.

«Мобильное приложение Ubank неслучайно было выбрано банком в качестве партнера по продвижению карты «Халва», — комментирует главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. — Приложение предустановлено на все телефоны Samsung и Fly, число зарегистрированных пользователей приложения в России составляет более 4,5 миллиона человек. Преимущественно это молодая аудитория, которая скептически относится к традиционному банковскому обслуживанию и привыкла большинство ежедневных задач решать в режиме онлайн со своих смартфонов и планшетов».

Ранее часть пользователей Ubank также могли заказать карту через приложение в тестовом режиме, но теперь функция доступна всем. «При проектировании приложения разработчики сделали ставку на удобство в использовании платформы для владельцев смартфонов. Поэтому пользователям придется вводить вручную только минимальный набор данных. Например, достаточно поднести паспорт к камере мобильного телефона, чтобы паспортные данные распознались автоматически», — отмечается в релизе.



«Пользователю партнерской карты будут доступны все привилегии «Халвы» в сочетании с удобным интерфейсом Ubank», — отмечают в Совкомбанке, перечисляя преимущества карты: «беспроцентная рассрочка до 12 месяцев; отсутствие первоначального взноса и переплат; возобновляемый лимит кредитования до 350 тысяч рублей; отсутствие платы за обслуживание карты и комиссий по операциям; широкая партнерская сеть».