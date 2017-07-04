Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне вырос на 12,3% по сравнению с июнем 2016 года, до 78,9 трлн рублей. Наибольшая активность была зафиксирована на фондовом рынке – объем торгов вырос на 21,1%, до 2,3 трлн рублей. В сегменте акций рост составил 12,5% (881 млрд рублей), облигаций – 26,9% (1,5 трлн рублей).

На втором месте по росту оборотов в июне оказался денежный рынок – совокупный объем торгов увеличился на 20,9%, до 31,5 трлн рублей. Объем торгов в режиме репо с центральным контрагентом составил 21,1 трлн рублей (14 трлн рублей в июне 2016 года).

Объем торгов вырос также на валютном рынке – 30,9 трлн рублей в июне 2017 года против 27,9 трлн рублей в июне 2016 года.

А вот срочный и товарный рынки показали снижение объемов по сравнению с июнем 2016 года. Объем торгов производными финансовыми инструментами в июне 2017 года составил 7,5 трлн рублей (9,3 трлн рублей в июне 2016 года). Объем торгов драгоценными металлами в июне 2017 года составил 8,1 млрд рублей (10,3 млрд рублей в июне 2016-го).