Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет запущен в июле. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Я, конечно, очень хотел бы надеяться, что в течение июля программа будет запущена», — сказал замглавы Минфина.

Ранее во вторник Моисеев сообщил, что из Резервного фонда правительства будет выделено дополнительно 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Средства предыдущей программы помощи ипотечникам — 4,5 млрд рублей — были израсходованы в марте 2017 года.

Минстрой и Минфин сейчас формулируют предложения по критериям для оказания помощи, в ближайшие дни они будут сформулированы и направлены в правительство. «Надеюсь, что в течение июля новые критерии будут оформлены в виде акта правительства», — сказал он.

Помощь будет адресована всем ипотечникам в сложной ситуации, подчеркнул Моисеев: и тем, кто потерял из-за кризиса работу, и тем, у кого из-за валютных курсов платеж по кредиту вырос несопоставимо с зарплатой.

«Понятно, что таких людей в относительной пропорции к общему объему выдачи больше в валютной ипотеке, чем в рублевой, но тем не менее программа как не была настроена на определенный вид ипотеки, так и сейчас такого никто не предлагает», — сказал он. Сам факт, что у человека валютная ипотека, не означает, что он попал в тяжелую ситуацию, подчеркнул Моисеев: у человека может быть зарплата в валюте или другие возможности выплачивать кредит в иностранной валюте.



Он отметил, что прежняя программа поддержки ипотечников зарекомендовала себя хорошо, но в ней закончились деньги. Продление стало возможным, так как в поправках к бюджету 2017 года, подписанных президентом, был заложен источник финансирования программы, отметил Моисеев.