Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во вторник, 4 июля, вручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину первую карту «Мир», эмитированную банком в рамках зарплатного проекта с ведомством.
Карта «Мир» была выдана главе казначейства в ходе подведения итогов реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2015 году.
Сбербанк России и Федеральное казначейство заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ подписали президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.
Карта Национальной платежной системы для главы казначейства имеет индивидуальный дизайн, на ней изображены здание Федерального казначейства и первый министр финансов Российской империи граф Алексей Иванович Васильев. Как указывают в Сбербанке, это первая бюджетная карта «Мир» с индивидуальным дизайном, созданная кредитной организацией. Уникальная именная карта была выпущена по собственной инициативе кредитной организации.
В целом Сбербанк выдаст 40 тыс. бюджетных карт «Мир» с обозначенным индивидуальным дизайном сотрудникам всей системы казначейства.
Одним из основных направлений сотрудничества Сбербанка и Федерального казначейства стало сокращение наличных операций бюджетополучателей и их перевод в безналичные формы, а также минимизация наличного денежного обращения в секторе госуправления за счет выпуска бюджетных карт. Итогом совместной работы стал рост доли безналичных операций по бюджетным картам до 60% за полтора года.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.