Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во вторник, 4 июля, вручил руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину первую карту «Мир», эмитированную банком в рамках зарплатного проекта с ведомством.

Карта «Мир» была выдана главе казначейства в ходе подведения итогов реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2015 году.

Греф: Сбербанк будет оказывать Казначейству РФ услуги по открытию и ведению банковских счетов Сбербанк России и Федеральное казначейство заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ подписали президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Карта Национальной платежной системы для главы казначейства имеет индивидуальный дизайн, на ней изображены здание Федерального казначейства и первый министр финансов Российской империи граф Алексей Иванович Васильев. Как указывают в Сбербанке, это первая бюджетная карта «Мир» с индивидуальным дизайном, созданная кредитной организацией. Уникальная именная карта была выпущена по собственной инициативе кредитной организации.

В целом Сбербанк выдаст 40 тыс. бюджетных карт «Мир» с обозначенным индивидуальным дизайном сотрудникам всей системы казначейства.

Одним из основных направлений сотрудничества Сбербанка и Федерального казначейства стало сокращение наличных операций бюджетополучателей и их перевод в безналичные формы, а также минимизация наличного денежного обращения в секторе госуправления за счет выпуска бюджетных карт. Итогом совместной работы стал рост доли безналичных операций по бюджетным картам до 60% за полтора года.