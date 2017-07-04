Коллектив Сбербанка является «фанатом казначейства как самого продвинутого органа в части создания цифровых взаимоотношений между бюджетом и платежными системами». Такое признание президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал во вторник во время вручения уникальной карты «Мир» главе Федерального казначейства РФ Роману Артюхину.

«Федеральное казначейство и Федеральная налоговая служба — это два органа, которые являются ключевыми драйверами в этом процессе, — уточнил Греф. — Благодаря вам ликвидировано огромное количество потерь за два года».