Tele2 и Nokia 4 июля продемонстрировали возможности сетей пятого поколения, представив несколько вариантов их использования.

На первом стенде беспилотные автомобили демонстрировали возможности организации «умного» движения в городе. Автомобили едут по определенной траектории, реагируя на препятствия и учитывая движение других автомобилей в рамках модели, таким образом избегая столкновений и аварийных ситуаций. Было наглядно показано, что при переключении с сети 4G на стандарт 5G автомобили могут развивать большие скорости, при этом быстрее реагируя на опасные ситуации.

Второй вариант применения новых скоростей был показан на примере организации потоковой видеотрансляции, позволяющей получать видео высокой четкости с минимальной задержкой. Стандарт 5G не только дает возможность достигать высоких скоростей передачи данных, но и показывает гораздо меньшие значения задержки сигнала. Так, если в сети 4G задержка сигнала может составлять несколько десятков миллисекунд, то в сети 5G речь идет уже о нескольких миллисекундах.

Третий стенд демонстрирует так называемую гонку роботов. Идея в том, что роботы по очереди совершают движения с целью уравновесить шарик, лежащий на плоскости. В сети 4G эта операция заняла 29 секунд, в 5G — 15 секунд, то есть роботы справились практически в два раза быстрее.

Для проведения тестов компании задействовали оборудование Nokia AirFrame (решение Mobile Edge Computing) и AirScale, которое работает в диапазоне 4,5 ГГц. Nokia и Tele2 применили технологию MIMO 8x8 с использованием восьми антенн на базовой и абонентской станциях и обеспечили многопотоковую передачу видео. Это решение вчетверо увеличивает скорость передачи данных по сравнению с технологией MIMO 2х2 в сетях LTE. Внешне это выглядит как два ящика, напичканных электроникой, стоящих на расстоянии около метра друг от друга.

Стоит отметить, что частоты для сетей 5G будут выделены только в 2020 году, до этого времени применять технологию можно только локально. Основными потребителями новых скоростей станут различные видеосервисы, «Интернет вещей», сервисы виртуальной и дополненной реальности, а также телемедицина.

«Развертывание сетей 5G должно быть поддержано высокой готовностью новых прорывных сервисов к коммерческой эксплуатации, например «умных» городов, беспилотного транспорта, дополненной реальности и других. Несмотря на то, что становление новой 5G-экосистемы займет время, технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг. Результаты первых тестов доказали эффективность нашего партнерства с Nokia в ускорении развития сетей 5G и большие перспективы в использовании новейшей технологии», — подчеркнул технический директор Tele2 Ритварс Криевс.

Tele2 и Nokia подписали соглашение о сотрудничестве в 2016 году, договорившись об интенсивном развитии сетей 5G.

