Райффайзенбанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Временная недоступность сервисов банка была связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устранили. На данный момент все клиентские сервисы полностью восстановлены», — уточнили в банке.

В Райффайзенбанке также подчеркнули, что сбой не был обусловлен внешним воздействием.

Ранее банк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о «сложностях с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций». «Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», — говорилось в сообщении.

Райффайзенбанк предупредил о сложностях с доступом к онлайн-сервисам Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter предупредил клиентов о «сложностях с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций».