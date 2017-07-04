Фондовые индексы РФ завершили торги вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 0,78% и завершил сессию на отметке 1 917,4 пункта. Индекс РТС прибавил 0,81% и составил 1 017,59 пункта.

«Российский рынок акций во вторник продолжил рост. Индекс ММВБ на общем фоне низкой волатильности и отсутствии значимых новостей продолжил скользить вверх. Текущие уровни по рублевому индикатору максимальны за пять недель. Сегодня рынок был предоставлен сам себе, заокеанские инвесторы празднуют День независимости США и в торгах почти не участвуют. Поэтому продолжение подъема выглядит вполне логичным, но вряд ли окажется продолжительным, — комментирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Около 1 925 пунктов по ММВБ стоит сопротивление, которое с наскока можно и пробить, однако для закрепления выше нужен повод. Торги среды для рублевого индекса пройдут в границах значений 1 905—1 930 пунктов. Индекс РТС зацепится около 1 017 пунктов».

По мнению старшего управляющего по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Ильи Фролова, индексы закрепляются «выше психологических отметок 1 900 (ММВБ) и 1 000 (РТС) в условиях благоприятного внешнего фона и в ожидании новостей с G20». «Мы полагаем, что при движении цен на нефть выше 50 долларов за баррель в ходе завтрашних торгов движение рынка в направлении среднесрочных целей 1 930—1 950 пунктов может продолжиться», — прогнозирует он.

