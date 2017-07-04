Росбанк снизил ставки по депозитам юридических лиц в рублях.

По депозиту «Бизнес Стандарт» в рублях ставки уменьшились на 0,4—0,75 процентного пункта. Теперь средства в зависимости от суммы и срока можно разместить под 6,62—8,05% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Срок — от одного до 36 месяцев. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Приходные и расходные операции запрещены. Возможен досрочный отзыв.

Ставки по депозиту «Бизнес Гранд» снизились на 0,4—0,85 п. п. Средства можно положить теперь под 6,99—8,25% годовых на срок от 31 до 1 095 дней. Минимальная сумма — 10 млн рублей. Выплата процентов — ежемесячно, ежеквартально и в конце срока. Пополнение не допускается. Возможно однократное частичное снятие с согласия банка.

По депозиту «Бизнес Рациональ» ставки снизились на 0,47—0,55 п. п. и составляют от 8,02% до 8,15% годовых. Срок — от двух до шести месяцев. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение и частичное снятие запрещены.

По депозиту «Бизнес Эталон» ставки уменьшены на 0,5 п. п., до 6% годовых. Срок — один год и один день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выплата процентов — ежемесячно, возможна капитализация. Пополнение, частичное снятие и досрочный отзыв разрешены.