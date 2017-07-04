Работники Банка Англии 31 июля начнут четырехдневную забастовку с требованием повышения заработной платы. Это первая забастовка сотрудников регулятора более чем за 50 лет, передает BBC.

В Банке Англии — 4 тыс. сотрудников, число участников забастовки пока не известно, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Ранее состоялось голосование, 95% участников которого высказались за проведение забастовки.

В профсоюзе Unite заявили, что сотрудники недовольны предложенным повышением заработной платы, которое оказалось ниже уровня инфляции. Рост зарплаты в этом году был ограничен 1%, а треть персонала осталась без повышения.

«Сотрудники Банка Англии выразили свой гнев путем голосования за забастовку из-за прямого отказа работодателя вести переговоры о справедливой оплате своего труда», — заявила региональный представитель Unite Мерседес Санчес.

Банк Англии заявил, что проведет переговоры для предотвращения забастовки, но также разработает план по обеспечению эффективного функционирования на этот период.