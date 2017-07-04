Российский рубль несколько ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 59,39 рубля, что на 12 копеек выше уровня предыдущего закрытия. В ходе основной сессии с этим инструментом было проведено свыше 19 тыс. сделок на 1,75 млрд долларов по курсам от 59,14 до 59,4 рубля за доллар.



Курс евро на указанный момент времени равнялся 67,39 рубля — плюс примерно 7 копеек к уровню закрытия торгов понедельника. По этой валюте было заключено более 2,9 тыс. сделок на общую сумму 183,1 млн евро, диапазон котировок составил 67,16—67,53 рубля за евро.

«Рубль во вторник торговался ни шатко ни валко, то есть никак, — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Доллар США все так же стоит в «боковике» 59,1—59,9 рубля, и на завтра он тоже актуален. Евро проведет новый торговый день в диапазоне 67—67,85 рубля».

Она также прокомментировала ситуацию на рынке нефти, динамика которого, как правило, находит отражение на валютном рынке. «Быки» в нефти не желают отказываться от штурма отметки 50 долларов за баррель Brent, но никто не говорит, что дальше дело двинется так же бодро. Ввиду сегодняшних новостей о росте добычи «черного золота» внутри ОПЕК (32,55 миллиона баррелей в сутки, рекордный пик 2017 года и в целом довольно неприглядные уровни для картеля, который борется за сокращение мирового предложения нефти) баррель должен бы терять в весе, но пока движется вперед по инерции. Ближайшее сопротивление стоит на 49,9 доллара, затем — 50,15. Значимая поддержка располагается на 48,7 доллара, далее — 47,5. Промежуточные уровни поддержки внутри надутого «пузыря» особенного значения не имеют», — пишет аналитик.