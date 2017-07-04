Портфель средств под управлением подразделения Private Banking банка ВТБ 24 на 1 июня 2017 года составил 900 млрд рублей, увеличившись за последние полтора года почти на четверть. Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил вице-президент, директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ 24 Павел Кудрявцев.

Депозитный портфель VIP-сегмента ВТБ 24 на 1 июня составил 758 млрд рублей, рост с начала 2016 года — почти 10%. При этом доля рублевых сбережений VIP-клиентов продолжает увеличиваться три года подряд, достигнув сейчас уже 36%. Отмечают в банке и интерес состоятельных клиентов к инвестиционным продуктам: с 2016 года ВТБ 24 нарастил портфель по данному направлению в 3,5 раза, до 132 млрд рублей.

Согласно стратегии развития бизнеса до 2019 года, банк планирует увеличить объем депозитного портфеля почти на треть — до 1 трлн рублей. Общее количество клиентов за этот же период должно вырасти до 18,6 тыс. человек (сейчас их 10,7 тыс.). Сеть офисов Private Banking составит 27 отделений (четыре из них — в Москве, три — в Санкт-Петербурге).

«Мы предлагаем своим клиентам сервис с учетом всех возможностей группы ВТБ. В нашей линейке представлены как консервативные продукты с защитой капитала, так и инвестиционные предложения с высоким потенциалом доходности. Это привлекает все больше состоятельных клиентов: только за 2016 год их число выросло почти на четверть, при этом растет доля тех, кто ранее делал выбор в пользу зарубежных банков», — комментирует Кудрявцев.

Средний возраст клиента подразделения Private Banking составляет сейчас 50 лет. 65% всех клиентов — мужчины, 35% — женщины. Количество клиентов-миллиардеров за два года удвоилось. На своих счетах в ВТБ 24 они аккумулируют более 200 млрд рублей, средний чек на одного миллиардера составляет 2,2 млрд рублей.



Траты VIP-клиентов за рубежом увеличиваются: за январь — апрель этого года они составили около 2 млрд рублей, тогда как в 2015 году — 1,4 млрд. Наиболее популярными странами у состоятельных клиентов остаются Франция, Италия и ОАЭ.