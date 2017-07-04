Сбербанк в 2017 году запустит два новых продукта на базе ПС «Мир» — «золотую» и премиальную карты «Мир», следует из сообщения кредитной организации.

Кроме того, в течение года планируется осуществить перевод карт «Мир» на бесконтактную технологию и запустить возможность безопасной оплаты в Интернете — MirAccept (аналог 3D-Secure).

В разговоре с обозревателем Банки.ру управляющий директор по работе с клиентами регионального государственного сектора Сбербанка Иван Федюк сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска кобейджинговых карт с международными платежными системами, примерную дату он назвать пока затруднился.