Сбербанк в 2017 году запустит два новых продукта на базе ПС «Мир» — «золотую» и премиальную карты «Мир», следует из сообщения кредитной организации.
Кроме того, в течение года планируется осуществить перевод карт «Мир» на бесконтактную технологию и запустить возможность безопасной оплаты в Интернете — MirAccept (аналог 3D-Secure).
В разговоре с обозревателем Банки.ру управляющий директор по работе с клиентами регионального государственного сектора Сбербанка Иван Федюк сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска кобейджинговых карт с международными платежными системами, примерную дату он назвать пока затруднился.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.