Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

В январе сообщалось, что ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ассоциации. Отмечалось, что намерение подать иск о банкротстве связано с наличием у организации непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства.

Ассоциация общероссийских общественных организаций «Ассоциация зимних олимпийских видов спорта» была основана в 2004 году. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности организации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.

ВТБ намерен подать иск о банкротстве Ассоциации зимних олимпийских видов спорта

ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом Ассоциации зимних олимпийских видов спорта. Информация об этом содержится в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.