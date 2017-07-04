Банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
В январе сообщалось, что ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ассоциации. Отмечалось, что намерение подать иск о банкротстве связано с наличием у организации непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства.
Ассоциация общероссийских общественных организаций «Ассоциация зимних олимпийских видов спорта» была основана в 2004 году. Ее членами являются различные общероссийские общественные объединения по зимним олимпийским видам спорта. Основные цели деятельности организации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта.
ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом Ассоциации зимних олимпийских видов спорта. Информация об этом содержится в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.