Греция получит очередной транш финансовой помощи от кредиторов с задержкой из-за того, что некоторые из согласованных мер еще не выполнены. По информации источников, близких к кредиторам, Европейский механизм стабильности (ЕМС) примет решение о выплате 13—14 июля, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что ЕМС должен принять решение о переводе средств Афинам 6 июля, чтобы Греция смогла 17 июля выплатить держателям облигаций 2 млрд евро, 290 млн евро Международному валютному фонду и около 4 млрд евро Европейскому центральному банку 20 июля.

Объем транша составит 7,7 млрд евро и дополнительные 800 млн евро, которые Греция недополучила осенью прошлого года.

Выплата будет отложена, в частности, из-за отсутствия юридического заключения о том, совместимо ли сокращение пенсий с 2019 года с греческой Конституцией.