Международный валютный фонд будет вынужден перенести на более поздний срок выделение Украине очередного транша кредитной помощи на 1,9 млрд долларов. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для транша законодательные акты, в том числе проект закона о продаже сельскохозяйственных земель на Украине. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью агентству деловых новостей Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«У нас не получится сделать это до парламентских каникул (с 14 июля до сентября)», — признал он, говоря о данном документе.

Верховная рада планировала утвердить новое законодательство о продаже сельскохозяйственных земель в мае 2017 года, что было зафиксировано в меморандуме по вопросам экономической и финансовой политики между Украиной и МВФ. Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу в конце 2017 года, позволяя таким образом сразу после этого начать продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности. Гройсман в эфире телеканала «112 Украина» пояснял, что законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физическим лицам с украинским гражданством.

В интервью Bloomberg премьер подтвердил эту позицию, заявив, что данный вопрос оказался сложным, так как не ограничивается просто введением тех или иных ограничений на куплю-продажу земли. «Сейчас мы понимаем, какая модель нам требуется и чьи интересы она должна отражать», — добавил Гройсман. Проект закона будет подготовлен «в полном варианте как можно скорее. Он готов на 99%, но не хватает одного элемента — доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию» по приемлемым ценам, уточнил он, заверив в приверженности Киева выполнению условий соглашений с МВФ.



В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 17 млрд долларов. В ее рамках Киев получил с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов.