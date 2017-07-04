Энергомашбанк обновил ставки по всей линейке кредитования малого и среднего бизнеса.
Минимальная ставка по кредиту «Тендерный» снижена с 16% до 15% годовых. По программе «Под залог» и «Овердрафт индивидуальный» минимальная ставка понижена на 2 процентных пункта — до 14% и 15% годовых соответственно.
А по программе «Овердрафт стандартный» диапазон ставок снижен до 10,5—16,5% годовых (ранее — 13—18,5% годовых).
«Это достаточно серьезное единоразовое понижение ставок для рынка, однако стоит отметить, что Энергомашбанк в последнее время предлагал заемщикам ставки чуть более высокие, чем в среднем по рынку», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент председатель совета директоров Павел Селезнев контролирует 29,90% акций банка, Август Мейер — 19,99%, экс-заместитель председателя совета директоров Владимир Чернега владеет пакетом в 14,95%, Александр Шахманов — 8,14%, член совета директоров Андрей Муравьев — 10,69%, Андрей Романенко — 8,75%, Наталия Урусова — 4,73%, Ольга Кряжева — 2,69%. Доля в 0,16% приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 7,97 млрд рублей (231-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,18 млрд, кредитный портфель — 3,54 млрд, обязательства перед населением — 3,27 млрд.