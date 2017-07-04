Энергомашбанк обновил ставки по всей линейке кредитования малого и среднего бизнеса.

Минимальная ставка по кредиту «Тендерный» снижена с 16% до 15% годовых. По программе «Под залог» и «Овердрафт индивидуальный» минимальная ставка понижена на 2 процентных пункта — до 14% и 15% годовых соответственно.

А по программе «Овердрафт стандартный» диапазон ставок снижен до 10,5—16,5% годовых (ранее — 13—18,5% годовых).

«Это достаточно серьезное единоразовое понижение ставок для рынка, однако стоит отметить, что Энергомашбанк в последнее время предлагал заемщикам ставки чуть более высокие, чем в среднем по рынку», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.