На должность генерального директора компании «ВТБ Медицинское страхование» (ранее — «РОСНО-МС») 4 июля назначена Елена Белоусенко. Об этом сообщили в группе ВТБ.

«До конца года мы планируем завершить масштабный проект — объединить две страховые медицинские компании: «ВТБ Медицинское страхование» и «ВТБ Медицину». В результате консолидированная компания станет лидером рынка ОМС, численность клиентов этого направления превысит 24 миллиона человек. Елена Белоусенко обладает большим опытом работы в страховании и имеет высокую деловую репутацию на рынке. Уверен, что ее назначение будет способствовать развитию нашего страхового медицинского бизнеса и увеличению доли рынка», — прокомментировал кадровое решение руководитель группы компаний «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин.

Нина Галаничева, ранее возглавлявшая «ВТБ Медицинское страхование» («РОСНО-МС»), продолжит работать в должности советника генерального директора указанной компании, уточняется в релизе.

В конце июня сообщалось о смене названий двух объединяемых медицинских страховщиков из группы ВТБ: компания «РОСНО-МС» была переименована в «ВТБ Медицинское страхование», а прежнее «ВТБ Медицинское страхование» стало называться «ВТБ Медицина».



Елена Белоусенко окончила Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. В течение последних четырех лет отвечала за стратегическое развитие страховой группы «Открытие Страхование» и осуществляла общее руководство компанией. Ранее в СК «Согласие» на позиции заместителя генерального директора занималась развитием партнерского канала продаж. В страховом бизнесе работает с 2003 года.