Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в зоне прилета российских аэропортов со следующего года. Такую возможность для стран Евразийского экономического союза создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018-го, сообщил журналистам директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС) Дмитрий Некрасов.

«Кодекс дает такую возможность, сейчас ее нет», — сказал он.

Также, согласно положению Таможенного кодекса, открытие магазинов duty free предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

По словам Некрасова, чтобы реализовать эту возможность в России, для начала необходим закон, который уполномочит правительство РФ издать перечень пунктов пропуска, где допускается создание таких магазинов. Сейчас такой законопроект находится в разработке Минфина, добавил он.



В середине апреля страны ЕАЭС приступили к ратификации Таможенного кодекса.