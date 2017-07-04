В группе ВТБ определились с судьбой нынешнего президента ВТБ 24 Михаила Задорнова в объединенном банке. По сообщила вечером во вторник газета «Коммерсант», он станет еще одним первым зампредом правления ВТБ и будет курировать финансы, операционную деятельность и кадры. От руководства розницей он отойдет полностью, глобальным куратором этого направления в объединенном банке станет нынешний зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. Другие топ-менеджеры ВТБ 24 в состав правления объединенного банка не войдут.

Об управленческой реформе в ВТБ изданию рассказали несколько источников, близких к ВТБ. По их словам, во вторник о грядущих изменениях сотрудники были проинформированы официальным письмом. «Новая структура утверждена в связи с объединением с 1 января 2018 года ВТБ и ВТБ 24, который сейчас возглавляет Михаил Задорнов», — уточнил один из собеседников газеты. Согласно новой схеме, у председателя правления ВТБ Андрея Костина будут три первых заместителя: действующие Юрий Соловьев и Василий Титов и Михаил Задорнов, который будет отвечать за финансы, бухгалтерию, операционную деятельность, кадры.

Зампред правления ВТБ Герберт Моос, который сейчас курирует финансовый блок ВТБ, в той же должности займется стратегическими вопросами и связями с инвесторами (IR), он будет подчиняться напрямую главе ВТБ Андрею Костину. Независимым направлением останутся и риски, под кураторством зампреда правления ВТБ Михаила Сухова. Вышедшая из правления ВТБ в конце мая Виктория Ванурина, отвечавшая за операционную деятельность, по информации собеседников «Коммерсанта», переходит в «ВТБ Капитал». Кроме Михаила Задорнова в правление объединенного банка из числа топ-менеджеров ВТБ 24 войдет Анатолий Печатников. Он станет глобальным куратором розничного бизнеса ВТБ в должности зампреда правления. Владимир Верхошинский, нынешний глава розницы банка ВТБ, останется в правлении и будет работать в команде Печатникова.

В пресс-службе ВТБ во вторник подтвердили соответствующие изменения управленческой структуры в связи с объединением банков.

Определение роли Задорнова в объединенном банке было наиболее сложным вопросом, указывают собеседники газеты. «По Михаилу Михайловичу (Задорнову. — Прим. «Коммерсанта») мы такую работу еще не завершили, — признавал 1 июня президент ВТБ Андрей Костин. — Я веду с ним интенсивные переговоры насчет его функционала, у нас пока есть расхождения в позициях».

СМИ: ВТБ ведет непростые переговоры с предправления ВТБ 24 Михаилом Задорновым ВТБ ведет непростые переговоры с председателем правления ВТБ 24 Михаилом Задорновым о его полномочиях. Если договориться не удастся, он может покинуть госбанк после его объединения с ВТБ 24, пишут «Ведомости».

С момента принятия в 2016 году решения о присоединении ВТБ 24 к ВТБ (этот вопрос обсуждался с 2014 года) шли дискуссии о месте и полномочиях Михаила Задорнова в объединенном банке. В 2016 году, по словам собеседников «Коммерсанта», обсуждался даже вариант, при котором Задорнов мог бы разделить руководство банком с Андреем Костиным. «Была идея, чтобы Михаил Задорнов занялся оперативным управлением банком в должности предправления ВТБ, а Андрей Костин в статусе президента сконцентрировался на стратегических вопросах, — говорит один из собеседников издания. — Однако такую конструкцию не поддержали в правительстве».

В декабре прошлого года Задорнов вошел в правление головного банка ВТБ, и казалось очевидным, что там он продолжит быть глобальным куратором розницы. Однако в конце мая он неожиданно вышел из состава правления ВТБ. Тогда же было объявлено, что набсовет ВТБ одобрил кандидатуру Анатолия Печатникова для избрания на должность зампреда правления и он будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. По данным собеседников «Коммерсанта», продолжение карьеры Задорнова в группе ВТБ в тот момент было под вопросом, был риск, что он может покинуть группу после реорганизации. Через несколько дней Костин заявил, что обсуждает с ним новую сферу ответственности.



Эксперты сходятся во мнении, что решение назначить Михаила Задорнова куратором операционных, финансовых и кадровых вопросов в объединенном банке — верный выбор. «Михаил Задорнов — очень сильный менеджер, который умеет определять болевые точки и их выравнивать», — считает партнер Morgan Hunt Мария Янковская. «ВТБ предстоит глубокая трансформация всего бизнеса и окончательное объединение активов, — согласен владелец компании Mr.Hunt Арамис Каримов. — В этих условиях задачи в области финансов и операционной поддержки такого масштабного бизнеса однозначно являются ключевыми».





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.