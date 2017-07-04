Компании «МегаФон» выделяются полосы радиочастот 3 400—3 800 МГц для тестового развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения 5G и полосы радиочастот 25 250—29 500 МГц для развертывания мобильного сегмента 5G на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято по итогам заседания Государственной комиссии по радиочастотам, которое провел министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, сообщает во вторник Минкомсвязь.

«Подобные опытные сети позволят не только продемонстрировать современные технологии на главном спортивном событии 2018 года, но и помогут определить условия использования перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими радиослужбами. Отметим, что, согласно разработанной министерством программе «Цифровая экономика», к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. жителей», — говорится в релизе.

В материале РБК на эту тему уточняется, что разрешение будет действовать до 15 августа 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова рассказала информагентству, что компания намерена организовать на стадионах и в фан-зонах специальные стенды, где посетители смогут увидеть и попробовать возможности 5G на специальных устройствах (к этому моменту у абонентов еще не будет устройств, способных принимать сигнал 5G, на своем стенде «МегаФон» даст посетителям возможность воспользоваться прототипами).

«Можно будет смотреть матч с разных углов, например с позиции вратаря, рефери, переключаясь между картинками в режиме реального времени, с использованием эффектов виртуальной и дополненной реальности», — рассказала Серебряникова. По ее словам, для потребителей участие в тестах будет бесплатным.



Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Будущие характеристики стандарта пока не утверждены, но ожидается, что он обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с и возможность подключения к Интернету до 100 млрд различных устройств. Благодаря его внедрению можно будет практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили, новые сервисы, например голографические звонки. Первые сети 5G должны запустить в Южной Корее в 2018 году, к зимним Олимпийским играм, уточняет РБК.