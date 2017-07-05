На азиатских фондовых торгах в среду наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:18 мск на 0,03% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 20 037,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,35% до 25 478,85, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 191,22 пункта, увеличившись на 0,26% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,61% — на отметке 3 230,81. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,19% и равняется 2 385,09.