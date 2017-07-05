Валютные резервы Республики Корея (РК) впервые в истории превысили 380 млрд долларов. По данным Банка Кореи (Центробанка), опубликованным в среду, по состоянию на конец июня этот показатель составил 380,57 млрд долларов.

«Это на 2,11 миллиарда долларов больше, чем в мае», — сообщает ЦБ, отмечая, что «валютные резервы страны растут четыре месяца подряд», а в целом за первое полугодие 2017 года рост составил 9,47 млрд долларов.

В Банке Кореи пояснили, что нынешнее увеличение объясняется ростом доходов от управления валютными активами. Кроме того, объем валютных резервов вырос в пересчете на доллары, на что значительное влияние оказало укрепление евро.

По состоянию на конец мая РК занимала девятое место в мире по объему валютных резервов, опустившись на одну ступень по сравнению с апрелем. На первом месте в списке находится Китай, далее следуют Япония, Швейцария, Саудовская Аравия, Тайвань, Россия, Гонконг и Индия.