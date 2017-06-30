Суд в Великобритании признал банкротом экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, находящегося в розыске за хищение кредита Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ), пишет «Коммерсант». Банкротство инициировал кредитор, который получит в качестве возмещения долгов поручителя Чернякова, оцениваемых в 30 млрд рублей, средства, вырученные от реализации его активов по всему миру.



Решение о несостоятельности Андрея Чернякова 3 июля принял суд по делам о банкротствах Англии и Уэльса. Соответствующее заявление в суд Банк Москвы подал в середине марта этого года, тогда же Черняков получил на руки повестку с вызовом на слушания. Однако разбирательство, которое должно было пройти 9 мая, перенесли, так как перед слушаниями представители ответчика заявили, что в Мещанском райсуде Москвы оспаривают законность договора поручительства, из-за которого Черняков в итоге оказался должен Банку Москвы около 30 млрд рублей.

Речь идет о событиях 2011 года, когда НПО «Космос», строившее тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве, получило от банка более 11 млрд рублей на пополнение оборотных средств. Поручителем по кредиту выступил лично Андрей Черняков, являвшийся главой одной из крупнейших на тот момент в стране строительных компаний. Однако обслуживать кредит «Космос» вскоре перестал, а Андрей Черняков уехал сначала в Германию, в которой имел вид на жительство, а затем перебрался в Лондон. Выбор Великобритании, очевидно, объяснялся тем, что МВД России, возбудившее в отношении экс-главы «Космоса» уголовное дело о хищении им кредитных средств, объявило предпринимателя в международный розыск.

Великобритания в отличие от Германии обвиняемых России не выдает.

Фактически избежав преследования полиции России, Черняков попал под суд по иску Банка Москвы. Британский суд, признав решение Мещанского райсуда о взыскании с Чернякова всех кредитных средств как с поручителя, заставил его раскрыть данные о своих активах по всему миру, после чего кредитор начал их аресты.

Бывший глава НПО «Космос» требует с БМ-Банка 20 млрд рублей Бывший владелец НПО «Космос» Андрей Черняков требует с БМ-Банка (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) более 20 млрд рублей за взысканные банком поручительства по долгам обанкротившегося подрядчика, пишут «Ведомости».

В ближайшее время будет назначен управляющий, который проведет ревизию активов должника и организует их распродажу. Отметим, что все имущество, имевшееся в Великобритании у Чернякова, уже было изъято и реализовано судебными приставами. От продажи автомобилей, в том числе Rolls Royce, бытовой техники, домашней утвари и коллекции алкоголя, кредитор получил более 300 тыс. евро. Теперь на аукционы среди прочего будут выставлены жилой комплекс в стиле римского палаццо во Флоренции, принадлежащий Чернякову. Расположенный на 4 га земли объект из 11 жилых строений с 60 комнатами, а также многочисленными нежилыми постройками оценивается в 47 млн долларов. Еще около 3 млн долларов стоят трехкомнатные апартаменты бывшего олигарха в комплексе Fairooz Tower, арестованные судом Дубая. Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении его денег и другого имущества на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии.

Защитники Чернякова вчера были недоступны для комментариев. «Банк удовлетворен решением банкротного суда Англии и Уэльса в отношении Андрея Чернякова как поручителя по кредитам НПО «Космос». ВТБ не видит со стороны Чернякова никакого стремления к диалогу и действий, направленных на погашение задолженности. С учетом этого ВТБ продолжит отстаивать свои интересы в рамках судебных разбирательств с Черняковым и его структурами для возврата задолженности в полном объеме», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе группы ВТБ.