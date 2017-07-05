Минфин предлагает провести инвентаризацию налоговых льгот: часть заменить прямыми выплатами из бюджета, неэффективные — отменить. Предложения министерства могут вылиться в радикальный пересмотр всей системы льгот, стоимость которых Минфин оценивает в этом году примерно в 2,5 трлн рублей, пишут «Ведомости».

Дороже всего бюджету обходятся льготы, направленные на поддержку экономики, следует из материалов Минфина: 2 трлн рублей в 2017 году, или 85% потерь. Доля здравоохранения и социальной политики — 12% и 3% соответственно. Среди налогов лидер по льготам — НДС (1,2 трлн рублей в 2017 году), среди отраслей — нефтяная (550 млрд).

Выпадающие из-за льгот доходы мало отличаются от расходов, но сейчас не оцениваются при формировании бюджета. Нужно распределить льготы по госпрограммам, регулярно оценивать их размер и эффективность, пояснил изданию представитель Минфина. Также нужно определять цели и финансирование госпрограмм с учетом предоставляемых льгот, продолжает он, четко понимать величину такого косвенного госфинансирования.

К налоговым расходам относятся те налоговые льготы, которые отступают от «базовой» структуры налогов, определяющейся в том числе качественными элементами (делают налоговую систему эффективнее и справедливее), объясняет чиновник. Например, право переносить часть убытков на будущее не должно относиться к налоговым расходам (льгота нужна, чтобы налоговая система была нейтральна и к тем, кто только начинает бизнес, и к тем, кто уже получает от него прибыль), говорит он.

Оцениваться налоговые расходы должны как прямые бюджетные расходы, говорит чиновник. На первом этапе нужно определять цель льготы и ее собственника, рассказывает он, если нет ни того, ни другого, значит, такой расход не нужен. Затем проводится сравнительный анализ бюджетной эффективности налоговых расходов — т. е. вклад в цель госпрограммы на рубль выпадающих доходов по сравнению с тем, сколько потребовалось бы прямых расходов на достижение этой же цели.

По мнению экспертов, разделить льготы по госпрограммам и оценить их эффективность — правильный подход. Это позволит увидеть, во сколько они реально обходятся государству, объясняет бывший чиновник, сейчас оценки очень разнятся.



Предложения ведомства содержатся в материалах, которые Минфин во вторник отправил в Госдуму.

