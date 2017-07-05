Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Рускобанке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 1 млрд 91,539 млн рублей. Об этом говорится в отчете на сайте АСВ.



«Наибольшая сумма недостачи по прочим активам в размере 633,21 миллиона рублей в основном связана с признанием в судебном порядке не заключенными договоров купли-продажи недвижимого имущества. Недостача по ценным бумагам на сумму 406,078 миллиона рублей связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов. Недостача по кредитам физических и юридических лиц на сумму 40, 644 миллиона рублей обусловлена отсутствием оригиналов кредитных договоров», — говорится в сообщении.

Остальная часть недостачи приходится на основные средства и хозяйственные затраты — 11,601 млн рублей, в основном являющиеся неотделимыми улучшениями в арендованных помещениях.



По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов, отмечают в АСВ.



Базировавшийся во Всеволожске Ленинградской области Рускобанк лишился лицензии 21 июня 2016 года, а 29 марта 2017-го был признан банкротом. В апреле ЦБ сообщил, что оценка «дыры» в балансе Рускобанка выросла до 4,761 млрд рублей.