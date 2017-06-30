ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка еще в апреле 2017 года

Банк России с 5 июля продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению банком, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 189.38 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 5 июля 2017 года продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов публичного акционерного общества «Московский акционерный банк «Темпбанк» (регистрационный номер 55) сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению ПАО МАБ «Темпбанк», — отметили в ЦБ.

Напомним, в апреле 2017 года Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению московским Темпбанком сроком на шесть месяцев. Это решение было принято ЦБ в связи с неустойчивым финансовым положением Темпбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению московским Темпбанком сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.

Темпбанк — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов (с 5 апреля), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте. «Продление моратория на удовлетворение требований кредиторов с 5 июля 2017 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-871», — пояснили в Банке России.



Отметим, Темпбанк по состоянию на 1 июня возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. При этом в мае банк допустил нарушение норматива мгновенной ликвидности на протяжении 19 дней, однако на отчетную дату норматив Н2 все же превысил минимально допустимую планку в 15%.

​Темпбанк возглавил антирэнкинг по нормативу Н2 Темпбанк, в котором с апреля введена временная администрация в лице АСВ, по состоянию на 1 июня возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

В конце марта сообщалось, что ЦБ отключил Темпбанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Еще весной 2014 года Минфин США внес Темпбанк в санкционный список по Сирии. Заявления представителя МИД России и заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Андрея Лугового о санкциях США, затрагивающих Темпбанк, размещены на сайте кредитной организации в разделе «Важные сообщения» на главной странице.



Сначала из-за санкций Темпбанк перестала обслуживать платежная система Masterсard, а потом и «Золотая корона». Об изменении ситуации по данным вопросам ничего не известно.

В какой-то момент Темпбанк фигурировал в списке от МВД банков — участников «молдавской» схемы. Об этом сообщал РБК.