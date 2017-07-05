Глава правительства Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении 2 млрд рублей на продолжение программы помощи ипотечным заемщикам. Обсуждение продолжалось два месяца: профильные ведомства не могли договориться, сколько средств и каким категориям заемщикам выделять, пишет «Коммерсант».

«Теперь осталось дело за критериями отбора проблемных заемщиков, — сказал изданию источник, близкий к обсуждению программы. — Их нужно определить в самое ближайшее время и оформить в виде нормативного документа».

Минфин объявил во вторник, что новая программа помощи ипотечным заемщикам (взамен завершенной 31 мая) может быть запущена в июле. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, новая программа будет «более гибкой, чем ее предыдущая версия». Например, раньше, если у заемщика площадь на 1 кв. м превышала ту, что обозначена в законе, то он автоматически выпадал из «периметра помощи». Сейчас предлагается создать комиссию с участием Минфина, Минстроя и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которая будет решать, кому помогать. «При этом мы должны помогать тем, кто попал в тяжелое положение, вне зависимости от того, являются ли эти люди заемщиками в иностранной валюте или в рублях»,— подчеркнул вчера Алексей Моисеев.

«Критерии отбора ипотечных заемщиков для получения поддержки пока прорабатываются», — уточнили вчера в пресс-службе министерства.

Дискуссия о параметрах новой программы помощи была очень сложной и продолжалась с начала мая. Профильные ведомства — Минстрой, Минфин, Минэкономики и ЦБ не могли договориться о том, в каком виде, с каким бюджетом и для каких заемщиков продлевать программу. Спор шел и о том, из каких средств финансировать ее новую версию. Большинство участников обсуждения предлагали в качестве источника финансирования прибыль АИЖК, однако Минстрой эту идею не поддержал.

«Сейчас обсуждается, что на первом этапе для скорейшего возобновления программы АИЖК может профинансировать первые проекты по оказанию помощи в размере до 500 миллионов рублей из собственных средств», — говорит один из источников издания.

В Минэкономики и ЦБ вчера сообщили лишь, что основной разработчик по этой программе — Минстрой, и именно ему они направили свои предложения.