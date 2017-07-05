Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании Российско-Китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях. Его общий объем составит 68 млрд юаней (10 млрд долларов), сообщили в пресс-службе РФПИ.



«Предполагается, что создание Российско-Китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях позволит запустить упрощенный механизм осуществления прямых инвестиций с расчетами в национальных валютах общим объемом 68 миллиардов юаней (эквивалент 10 миллиардов долларов). Особое внимание будет уделяться проектам в России и Китае, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза. РФПИ будет реализовывать проект через Российско-Китайский инвестиционный фонд, созданный совместно РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией, а CDB — через дочернюю компанию China Development Bank Capital (CDBC)», — отмечается в релизе.