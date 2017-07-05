Банк «Кредит Экспресс» — Московский филиал повысил ставки по двум вкладам в рублях.
Доходность «Привлекательного» (от 800 тыс. рублей на 367 дней) составит 9% годовых (вместо 8,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Накопительный» (от 500 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 8,7% годовых (ранее — под 8,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Оба вклада можно пополнять.
Кредит Экспресс — Московский филиал ООО «КБ «Кредит Экспресс» — небольшой по размеру активов частный региональный фининститут. Банк зарегистрирован в Ростовской области, однако сеть продаж расположена на территории Москвы, Московской области и Иркутска, на которые приходится почти весь объем привлеченных клиентских средств — основного источника фондирования кредитной организации. Банк привлекает средства в равной степени от корпоративных клиентов и населения, кредитует преимущественно предприятия и организации. На текущий момент основными акционерами банка являются члены его совета директоров: Анатолий Козырев (23,33%), Алла Кабанова, одновременно занимающая должность управляющего филиала «Московский» (17,00%), Татьяна Макаренко (3,13%), председатель совета Владимир Шеин (15,00%). Доля в 10,00% принадлежит частному лицу Ивану Бабичу. Акционером еще 10,00% кредитной организации является компания ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», подконтрольная семье Бойко-Великих во главе с Василием Бойко-Великим. Остальными акционерами банка являются физические лица, доли которых не превышают 5%. Михаил Колмыков в настоящее время находится в списке миноритарных акционеров с долей менее 0,04%, сохраняя за собой должность директора кредитной организации.