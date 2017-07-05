Прогноз суверенного кредитного рейтинга России омрачают перспектива введения новых санкций США, снижение цен на нефть и сомнения относительно восстановления экономики страны, сказал в интервью Reuters директор направления «Суверенные рейтинги» международного рейтингового агентства S&P Global Рави Бхатия.

В марте S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу РФ до «позитивного» со «стабильного», подтвердив сам рейтинг в иностранной валюте «BB+», что лишь на одну ступень ниже инвестиционного уровня. Российские чиновники предполагают, что международные агентства, такие как S&P, поднимут рейтинг России с «мусорного» уровня, поскольку экономика страны должна вернуться к росту в этом году после двухлетней рецессии.

Бхатия сказал, что, несмотря на сильные стороны российской экономики, с момента улучшения прогноза S&P в марте возникли новые риски. «На горизонте есть ряд проблем. Первая — возможный новый раунд санкций, вторая — цены на нефть, третья — будет ли восстановление роста ВВП России устойчивым», — отметил он.

Россия, для которой повышение рейтинга станет свидетельством выхода из экономического кризиса, чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть — одной из главных статей российского экспорта. В июне цены на нефть марки Brent достигли семимесячного минимума, в то время как введение новых американских санкций в отношении России может ограничить приток капитала в страну. «Восстановление экономики в целом довольно слабое... наблюдается небольшой подъем внутреннего потребления, инвестиций, но он не столь силен», — подчеркнул Бхатия.

Комментарии аналитика указывают на отсутствие гарантий того, что S&P повысит рейтинг России до инвестиционного уровня по итогам следующего пересмотра, запланированного на сентябрь. Будучи ведущим аналитиком по России, Бхатия представляет свой взгляд на российскую экономику комитету S&P, который принимает решение относительно рейтингов.

Российский чиновник, знакомый с процессом присвоения рейтингов, сказал, что международные агентства абсолютно не готовы повысить рейтинг России до конца 2017 года. Moody's, одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств, подтверждало в феврале «мусорный» уровень суверенного кредитного рейтинга России «Ba1», но улучшило прогноз до «стабильного» с «негативного». Fitch, единственное агентство из «большой тройки», не понижавшее суверенный рейтинг РФ до «мусорного» уровня, в марте подтвердило рейтинг страны на уровне «ВВВ-».