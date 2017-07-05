На этот раз эксперты Банки.ру задались вопросом, можно ли сэкономить на покупке топлива с помощью банковских карт. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрели так называемые «топливные карты» московских банков, предусматривающие как специальные бонусные программы, так и cash back за покупки на АЗС. При сравнении карт мы ориентировались на модель поведения москвича, добирающегося на работу по будням и на дачу по выходным на личном автомобиле.

В таблице представлены карты, которые при заданной модели дадут положительный результат по итогам года. То есть сумма накопленных рублей или баллов за оплату топлива превысит затраты на обслуживание пластика (годовое обслуживание и СМС-информирование), даже если клиент не будет выполнять требования по поддержанию оборотов и/или неснижаемого остатка на счете, которые уменьшают плату за годовое обслуживание.

Баллы и cash back за прочие покупки приведены справочно.

Карты ранжированы по наибольшей экономии средств за год. При этом сначала идут карты с cash back, так как накапливать и тратить бонусы в таком виде клиенты смогут на любых АЗС, далее — карты с бонусными программами, которые работают только на определенных заправках.

Еще две карты, о которых стоит упомянуть, — банка «Русский Стандарт» и Русского Ипотечного Банка. Они вполне могли оказаться в первой таблице, однако срок начисления повышенного cash back на АЗС устанавливается по ним на один месяц — с 1 по 31 июля 2017 года. Не исключено, что указанные банки будут продлевать акцию в дальнейшем.

