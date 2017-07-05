Выплаты вкладчикам Московского Национального Инвестиционного Банка, у которого ЦБ в среду отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 июля 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальные объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

В АСВ подчеркнули, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам будут использованы банки-агенты, которых выберут на конкурсной основе не позднее 11 июля 2017 года.