Московские полицейские задержали сотрудника одного из банков по подозрению в хищении денежных средств со счета пенсионера, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В отдел полиции поступило заявление от 83-летнего мужчины о хищении денег. Потерпевший сообщил, что в одном из банков он открыл счет. В дальнейшем, при попытке снять деньги мужчина обнаружил, что их нет. Материальный ущерб составил 420 тыс. рублей.



«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали сотрудника одного из банков по подозрению в хищении 420 тысяч рублей со счета пенсионера», — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого на рабочем месте. Им оказался 22-летний мужчина, работник кредитно-финансового учреждения. Установлено, что злоумышленник похитил денежные средства, воспользовавшись служебным положением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.