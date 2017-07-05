Банк России 5 июля 2017 года выпускает четыре памятные серебряные монеты, сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в серии «Выдающиеся личности России» выходит монета номиналом 2 рубля, посвященная 200-летию со дня рождения художника Ивана Айвазовского. На оборотной стороне монеты расположен его портрет на фоне фрагмента картины «Девятый вал». Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

1 тыс. штук», — отметили в ЦБ.

Кроме того, в серии «Архитектурные шедевры России» выйдет еще одна монета номиналом 25 рублей. На ее оборотной стороне изображены: портрет архитектора Винченцо Бренна, Михайловский замок в Санкт-Петербурге, выполненное в цвете изображение капители. Тираж монеты составит 1 тыс. штук.