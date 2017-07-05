Фондовые торги в РФ стартовали в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:05 мск вырос на 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 922,08 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,15% и находился на отметке 1 019,15 пункта.

«Судя по итогам двух торговых сессий на Московской бирже с начала недели, рубль чувствует себя довольно слабо. Курс доллара США проигнорировал последние тенденции на рынке нефти и консолидировался около 59,4 рубля за доллар. Наш прогноз по курсу американской валюты на среду, 5 июля, не слишком оптимистичен. В лучшем случае доллар США продолжит консолидацию неподалеку от 59,5 рублей за доллар, в худшем — возобновит движение наверх к 60 рублям. Рост российских фондовых индексов ММВБ и РТС, по нашему мнению, должен также прекратиться сегодня. Оба бенчмарка росли две сессии подряд, но это было не совсем похоже на ралли: объемы торгов были несущественными, а драйверы роста — сомнительными», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.